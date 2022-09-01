Москва
Встретиться и покататься на самокатах где-нибудь в ВАО вечерком)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nekit
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