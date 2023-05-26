прогуляться, перекусить

От пользователя @valeravalera

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Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое Пообщаться на любые темы

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

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