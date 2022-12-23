прогуляться, перекусить

От пользователя @Yani

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Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Погулять в Царицыно

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