Москва
Встречусь после 18 прогуляться, пообщаться. Я в центре )
прогуляться, перекусить
От пользователя @Kirill_dvel
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