Москва
Встречаются и гулять можно сходить на коток
прогуляться, перекусить
От пользователя @Dasha1._.1
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