Москва
Встреча в кафе, посидеть за чашкой кофе

фото пользователя kohnyushka
прогуляться, перекусить

От пользователя @kohnyushka

4 участника
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