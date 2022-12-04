прогуляться, перекусить

От пользователя @kohnyushka

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!