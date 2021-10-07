Москва
Встреча в кафе
прогуляться, перекусить
С симпатичной девушкой
От пользователя @Dany2023
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
погулять, сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Москва → Другое
Знакомиться
Москва → Другое
Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе
Москва → Другое
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Москва → Другое
Хочу найти друга, подругу
Москва → Другое
Найти подругу/друга для дружбы
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Провести вместе вечер
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!