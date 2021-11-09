прогуляться, перекусить

От пользователя @Milka10

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!