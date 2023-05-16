пообщаться

От пользователя @ArtSky

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Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

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