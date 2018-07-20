Москва
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Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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Завести новых друзей 🐰

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Сходить в кальянную 🤍

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Прогуляться и перекусить

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покататься на великах)

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Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

маленькое фото пользователя Tatyana21
Москва → Другое

составлю компанию на кофе/вино или в настолки

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
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Гулять и смеяться

маленькое фото пользователя Vl_ada
Москва → Другое

Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

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