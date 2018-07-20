Москва
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Другие мероприятия в городе Москва
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Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
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Завести новых друзей 🐰
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
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Прогуляться и перекусить
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покататься на великах)
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Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Москва → Другое
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
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