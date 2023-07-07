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Москва
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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Пишем, что обсудим любую тему, но в интересах фильмы и кальян. А может в этом и есть проблема нашего одиночества

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