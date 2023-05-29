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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

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