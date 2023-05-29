Москва
Всё обо всём
пообщаться
От пользователя @
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Караганда
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Москва → Другое
Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу
Москва → Другое
Сходить на ферму альпак
Москва → Другое
Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Москва → Другое
Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Москва → Другое
Найти подругу/друга для дружбы
Хочешь найти новых друзей в городе Караганда?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Караганда, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!