Москва
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Milwaukee
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