Москва
Воскресное богослужение и снежная горка
Айда изгонять бесов сегодня, в воскресенье, 18 дек. на утренней воскресной литургии в 10 часов в храме вмч Дмитрия Солунского на Благуше в Измайлово (ул. Ибрагимова 6А стр.1).
Служба идёт часа полтора, так что можно успеть застать её даже часов в 11.
Потом можно пойти кататься со снежной горки на Олений пруд в Измайловском лесопарке (там от церкви недалеко, минут 10 на трамвае).
Но можно кататься и без церкви ) сразу на горку )
От пользователя @Artemiy
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Прогуляться
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Прогуляться
Ищу подруг. Возраст любой.🤗
Подруга нужна, девачкииии
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Обо всём на свете🙃
В кино, кафе, музей, прогулка.
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Ищу подруг!💕
Общение ради настроения)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!