Москва
Воскресное богослужение и снежная горка

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другое

Айда изгонять бесов сегодня, в воскресенье, 18 дек. на утренней воскресной литургии в 10 часов в храме вмч Дмитрия Солунского на Благуше в Измайлово (ул. Ибрагимова 6А стр.1).

Служба идёт часа полтора, так что можно успеть застать её даже часов в 11.

Потом можно пойти кататься со снежной горки на Олений пруд в Измайловском лесопарке (там от церкви недалеко, минут 10 на трамвае).

Но можно кататься и без церкви ) сразу на горку )

От пользователя @Artemiy

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