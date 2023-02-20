другое

Айда изгонять бесов сегодня, в воскресенье, 18 дек. на утренней воскресной литургии в 10 часов в храме вмч Дмитрия Солунского на Благуше в Измайлово (ул. Ибрагимова 6А стр.1).



Служба идёт часа полтора, так что можно успеть застать её даже часов в 11.



Потом можно пойти кататься со снежной горки на Олений пруд в Измайловском лесопарке (там от церкви недалеко, минут 10 на трамвае).



Но можно кататься и без церкви ) сразу на горку )