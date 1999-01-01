Айда изгонять бесов в ближайшее воскресенье, 25 декабря на утренней воскресной литургии (богослужении) в 10 часов утра в церкви Космы и Дамиана в Шубине на Тверской улице, напротив мэрии через дорогу, по правой стороне от памятника Юрию Долгорукому (Столешников переулок, 2-4с6). Служба идёт часа полтора, так что можно успеть застать её даже часов в 11, приходите в любое время

От пользователя @Artemiy

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