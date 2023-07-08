Москва
Вкусно поесть на Усачевском рынке
прогуляться, перекусить
Никогда там не была, но много слышала.
Никогда там не была, но много слышала.
Хочу сегодня часа в 4 вкусно поесть и выпить кофе под неспешную беседу обо всём. Почти обо всём)
От пользователя @Daria_D
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