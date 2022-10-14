прогуляться, перекусить

От пользователя @Clever

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Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

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