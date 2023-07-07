Москва
Вино,кальян,поболтать,погулять.Любой день (Кожухого,Косино,Вешняки)
активный отдых
От пользователя @Anton_kiskas
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