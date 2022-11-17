Москва
Винное казино 13 мая в 18:00
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Кто хочет сходить со мной на интерактивную дегустацию и мастер-класс?)
От пользователя @Sashenka
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