Кто хочет сходить со мной на интерактивную дегустацию и мастер-класс?)

От пользователя @Sashenka

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Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Просто грустно

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