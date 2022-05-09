прогуляться, перекусить

От пользователя @Iren1320

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Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Завести новых друзей для прогулок

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

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