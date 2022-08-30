другое

От пользователя @PAVLO24

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Хочешь найти новых друзей в городе Владивосток?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Владивосток, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!