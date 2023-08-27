Москва
Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉
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У нас есть маленький чат , где мы собираемся на квиз каждую неделю и Отлично проводим время в компании игры(черный/жесткий,смешной 18+) и алкоголя(можно и без него, конечно же).
Присоединяйся в наш уютный чат, без флудильни, только по существу который:)
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