Москва
Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺
Ближе к началу октября мы планируем проводить веселые безалкогольные танцевальные вечеринки (рок-н-ролльные, песни 90-х-00-х гг, и самые разные другие). В планах сделать интересную программу с танцами, возможно с мастер-классами, играми, и даже внедрить элементы спиддейтинга (быстрых знакомств).
Это альтернатива ночным клубам, кто хочет повеселиться, потанцевать и познакомиться, но:
- не любит это делать ночью, а потом весь день спать (наши вечеринки будут максимум до 23 часов);
- не пьёт алкоголь, или не хочет возможных проблем от выпивших людей;
- любит интересную определенную программу, способствующую постепенному раскрепощению (взаимодействия между гостями, игры, мастер-классы и др.).
Чтобы не пропустить наши вечеринки, присоединяйтесь в наш чат телеграм и группу вк (там есть рассылка анонсов в личные сообщения).
Пока вечеринка готовится, мы можем собираться и на другие встречи. Я периодически ищу команду на квесты, веревочные парки, прогулки по заброшкам и т.д.
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