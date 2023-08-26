⬅️ Посмотреть ещё события в городе Москва

Москва
Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

фото пользователя Patch
прогуляться, перекусить

Ближе к началу октября мы планируем проводить веселые безалкогольные танцевальные вечеринки (рок-н-ролльные, песни 90-х-00-х гг, и самые разные другие). В планах сделать интересную программу с танцами, возможно с мастер-классами, играми, и даже внедрить элементы спиддейтинга (быстрых знакомств).

Это альтернатива ночным клубам, кто хочет повеселиться, потанцевать и познакомиться, но:

- не любит это делать ночью, а потом весь день спать (наши вечеринки будут максимум до 23 часов);
- не пьёт алкоголь, или не хочет возможных проблем от выпивших людей;
- любит интересную определенную программу, способствующую постепенному раскрепощению (взаимодействия между гостями, игры, мастер-классы и др.).

Чтобы не пропустить наши вечеринки, присоединяйтесь в наш чат телеграм и группу вк (там есть рассылка анонсов в личные сообщения).

Пока вечеринка готовится, мы можем собираться и на другие встречи. Я периодически ищу команду на квесты, веревочные парки, прогулки по заброшкам и т.д.

Посмотреть профиль @Patch
маленькое фото пользователя katusha2000
маленькое фото пользователя Tush
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Dmitry1
маленькое фото пользователя Andrei33
маленькое фото пользователя CrazyCorn
маленькое фото пользователя Hedgehog
маленькое фото пользователя Liisa
маленькое фото пользователя LilithKa
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя AleksandraM
маленькое фото пользователя OlgaSpecs
маленькое фото пользователя Irina_2023
маленькое фото пользователя Second_live
маленькое фото пользователя YuliaK
маленькое фото пользователя Amani
маленькое фото пользователя Sunches
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Mashka95
маленькое фото пользователя Sasha12iws
маленькое фото пользователя Alexander_Dr
21 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Popkina_radost

Москва → пообщаться

Хочу найти интересного человека для общения

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя S_shaho

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу девушек, увлекающихся психологией

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя mww.llx

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять с собаками

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Julia_Via

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Iri_mas

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Valeria0

Москва → другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя LanaS

Москва → прогуляться, перекусить

Круто провести время

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Nasti_mov

Москва → пообщаться

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 105 участников

маленькое фото пользователя Tanya_k

Москва → прогуляться, перекусить

как на счет провести день на одной волне☺️

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Kirill.a.p

Москва → активный отдых

КАРТИНГ и афтерпати

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 13 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!