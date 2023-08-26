Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

прогуляться, перекусить

Ближе к началу октября мы планируем проводить веселые безалкогольные танцевальные вечеринки (рок-н-ролльные, песни 90-х-00-х гг, и самые разные другие). В планах сделать интересную программу с танцами, возможно с мастер-классами, играми, и даже внедрить элементы спиддейтинга (быстрых знакомств).



Это альтернатива ночным клубам, кто хочет повеселиться, потанцевать и познакомиться, но:



- не любит это делать ночью, а потом весь день спать (наши вечеринки будут максимум до 23 часов);

- не пьёт алкоголь, или не хочет возможных проблем от выпивших людей;

- любит интересную определенную программу, способствующую постепенному раскрепощению (взаимодействия между гостями, игры, мастер-классы и др.).



Чтобы не пропустить наши вечеринки, присоединяйтесь в наш чат телеграм и группу вк (там есть рассылка анонсов в личные сообщения).



Пока вечеринка готовится, мы можем собираться и на другие встречи. Я периодически ищу команду на квесты, веревочные парки, прогулки по заброшкам и т.д.