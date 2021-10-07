Москва
Весело провести выходные
Всем привет 👋
Создаю беседу, где можно вместе решать как провести выходные 🥳
Будем знакомиться и решать вместе:
- сходить на StandUp концерт
- собрать команду и поиграть в квиз
- попеть в караоке
- посидеть в баре
- погулять в парке
- устроить квартирник
- пожарить мясо на природе
Добавляйся и присылай ссылку на тг, всем будем рады)
От пользователя @guseynov
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Сходить в кино или в рестик
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Грустно и одиноко
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Женская тусовка
Бунинские луга
Пообщаться онлайн
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Хочу собрать компашку друзей
Пойти погулять
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Проект по Психологи Отношений
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!