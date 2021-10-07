Всем привет 👋 Создаю беседу, где можно вместе решать как провести выходные 🥳 Будем знакомиться и решать вместе: - сходить на StandUp концерт - собрать команду и поиграть в квиз - попеть в караоке - посидеть в баре - погулять в парке - устроить квартирник - пожарить мясо на природе Добавляйся и присылай ссылку на тг, всем будем рады)

От пользователя @guseynov

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