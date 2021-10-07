Москва
Весело провести выходные

фото пользователя guseynov
собрать компанию

Всем привет 👋
Создаю беседу, где можно вместе решать как провести выходные 🥳
Будем знакомиться и решать вместе:
- сходить на StandUp концерт
- собрать команду и поиграть в квиз
- попеть в караоке
- посидеть в баре
- погулять в парке
- устроить квартирник
- пожарить мясо на природе
Добавляйся и присылай ссылку на тг, всем будем рады)

От пользователя @guseynov

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Yuliya93
Москва → Другое

Сходить в кино или в рестик

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Nona1999v
Москва → Другое

Грустно и одиноко

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

маленькое фото пользователя cartoshki.m
Москва → Другое

Женская тусовка

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Бунинские луга

маленькое фото пользователя Anastasi1a
Москва → Другое

Пообщаться онлайн

маленькое фото пользователя Pollli
Москва → Другое

Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

маленькое фото пользователя Ariuannna
Москва → Другое

Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!