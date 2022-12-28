Если тебе нравится Кавказская музыка и потанцевать , предлагаю сходить на выходных в знаменитый Бакинский бульвар на Кутузовском пр-те , посмотреть на «шальных императриц » , красивых кавказских мужчин и построить им глазки 😂

От пользователя @Sabi

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