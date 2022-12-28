Москва
Весело провести время и подружиться ❤️
Если тебе нравится Кавказская музыка и потанцевать , предлагаю сходить на выходных в знаменитый Бакинский бульвар на Кутузовском пр-те , посмотреть на «шальных императриц » , красивых кавказских мужчин и построить им глазки 😂
От пользователя @Sabi
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