Москва
Весело провести время и подружиться ❤️

фото пользователя Sabi
другое

Если тебе нравится Кавказская музыка и потанцевать , предлагаю сходить на выходных в знаменитый Бакинский бульвар на Кутузовском пр-те , посмотреть на «шальных императриц » , красивых кавказских мужчин и построить им глазки 😂

От пользователя @Sabi

5 участников
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