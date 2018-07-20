Москва
Велозаезд!
прогуляться, перекусить
Стартую с ЮВАО, можно пересечься в центре или с помощью мцк, доехать до центра, пг, катнуть / поесть / пообщаться. Расширенная вело-вылазка)
От пользователя @Nikolay
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