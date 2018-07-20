Стартую с ЮВАО, можно пересечься в центре или с помощью мцк, доехать до центра, пг, катнуть / поесть / пообщаться. Расширенная вело-вылазка)

От пользователя @Nikolay

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Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

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Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

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