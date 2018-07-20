Москва
Велозаезд!

фото пользователя Nikolay
прогуляться, перекусить

Стартую с ЮВАО, можно пересечься в центре или с помощью мцк, доехать до центра, пг, катнуть / поесть / пообщаться. Расширенная вело-вылазка)

От пользователя @Nikolay

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Kkravets_va
Москва → Другое

Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

маленькое фото пользователя lizaaa
Москва → Другое

Культурное времяпрепровождение,новые знакомства

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Nastasia13
Москва → Другое

Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

погулять, познакомиться

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя Olivo4ka
Москва → Другое

Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

маленькое фото пользователя AnAsAteYsHa
Москва → Другое

Пропала подруга! Ищууууу

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Москва → Другое

подружек бы!

маленькое фото пользователя Karina25
Москва → Другое

Ищу общения

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv
Москва → Другое

Прогуляться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!