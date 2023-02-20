Москва
Велосипеды! Едем кататься с другом. Воробьевы горы, Парк Горького.
активный отдых
Едем не спеша.
Едем не спеша.
Катаемся и получаем удовольствие!
Приглашаем к себе в компанию девушек.
Велосипеды можно взять на прокат в Лужниках.
От пользователя @Sergey01
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Москва → Другое
Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Ищу пидружку 🦋
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Магадан → Другое
Просто пообщаться🫶🏼☺️
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!