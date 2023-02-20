Едем не спеша. Катаемся и получаем удовольствие! Приглашаем к себе в компанию девушек. Велосипеды можно взять на прокат в Лужниках.

От пользователя @Sergey01

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Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

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