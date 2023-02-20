Москва
Велосипеды! Едем кататься с другом. Воробьевы горы, Парк Горького.

фото пользователя Sergey01
активный отдых

Едем не спеша.
Катаемся и получаем удовольствие!
Приглашаем к себе в компанию девушек.
Велосипеды можно взять на прокат в Лужниках.

От пользователя @Sergey01

2 участника
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