ВДНХ. Лучшее место для велопокатушек! В эти выходные не могу - погода не очень, да и болею еще

От пользователя @ImmortalPony

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