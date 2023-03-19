Москва
Велопрогулки

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прогуляться, перекусить

ВДНХ. Лучшее место для велопокатушек! В эти выходные не могу - погода не очень, да и болею еще

От пользователя @ImmortalPony

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