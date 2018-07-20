Москва
Велопрогулка в Лосиный остров.

фото пользователя paxlynx
активный отдых

В хорошую погоду по выходным катаюсь на велике по Лосиному острову. Буду рад приятной компании. Можно совместить с фотопрогулкой, фотосессией, фотоохотой. ;)

От пользователя @paxlynx

2 участника
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