В хорошую погоду по выходным катаюсь на велике по Лосиному острову. Буду рад приятной компании. Можно совместить с фотопрогулкой, фотосессией, фотоохотой. ;)

От пользователя @paxlynx

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Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

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Москва → Другое Гулять и смеяться

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