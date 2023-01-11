Москва
Велопрогулка в центр Москвы

фото пользователя Coach
активный отдых

Вайб ночной Москвы выходного дня. Планирую старт около 22-х часов, поездка состоится в составе от 3-х участников

Есть дополнительный вел для тебя, едем от измайловской в центр в сторону Арбатской.
Темп небыстрый, прогулочный, рекомендую наличие светового прибора не веле) двигаемся в пешеходных безопасных с точки зрения пдд зонах, не по автодорогам)
Делаем фото, снимаем маленький репортаж)

Бонусом: можем пострелять с пневмата и совместное фото-стикер на холодильник на память о событии😂

От пользователя @Coach

2 участника
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