Москва
Велопрогулка Сколково - Мещерский парк

фото пользователя Rif_cat
активный отдых

Не спешная велопрогулка. С чаем в термосе или с заездом в кафе.

От пользователя @Rif_cat

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