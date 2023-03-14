Москва
Велопрогулка Сколково - Мещерский парк
активный отдых
Не спешная велопрогулка. С чаем в термосе или с заездом в кафе.
От пользователя @Rif_cat
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