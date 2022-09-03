Москва
Веломарафон 21.05
прогуляться, перекусить
От пользователя @MissBinn
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Поболтать в телеге)
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)
Москва → Другое
Общение, друзей.
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Выпить в приятной компании)
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Москва → Другое
Погулять по городу, пообщаться
Москва → Другое
Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!