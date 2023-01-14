пообщаться

От пользователя @Tamlakari

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Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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