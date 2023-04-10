Москва
Велик в воскресенье!
активный отдых
В пределах мцк встретиться и покататься на велах, покушать бургеров после, пообщаться.
От пользователя @Nikolay
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