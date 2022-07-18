Москва
Вейксерф в Пирогово

фото пользователя Daniil
прогуляться, перекусить

Покатать на вейксерфе, поснимать друг дружку, по вторникам и четвергам в первой половине дня, почти всегда могу)

От пользователя @Daniil

1 участник
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