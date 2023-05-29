Москва
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

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Очень хочется подругу, с которой можно будет просто пойти в клуб и расслабиться. Построить глазки мальчикам, поболтать о женском и разойтись до следующей недели:)

От пользователя @Vl_ada

9 участников
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