прогуляться, перекусить

От пользователя @Tigr1

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!