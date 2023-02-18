Вечерняя поездка. Первый пункт возле аэропорта полюбоваться самолетами, конечный пункт подольск, заброшенный район кузнечики. Ориентировочный выезд 20:00, общее время 3 часа. Возможно небольшое изменение маршрута, возможна встреча у метро. Я на tmax, второе место свободно, шлем для пассажира тоже имеется.

От пользователя @CyberDDG

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!