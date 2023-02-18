Москва
Вечерний пятничный прохват аэропорт внуково - подольск кузнечики

фото пользователя CyberDDG
прогуляться, перекусить

Вечерняя поездка. Первый пункт возле аэропорта полюбоваться самолетами, конечный пункт подольск, заброшенный район кузнечики. Ориентировочный выезд 20:00, общее время 3 часа. Возможно небольшое изменение маршрута, возможна встреча у метро. Я на tmax, второе место свободно, шлем для пассажира тоже имеется.

От пользователя @CyberDDG

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