Москва
Вечерний пятничный прохват аэропорт внуково - подольск кузнечики
Вечерняя поездка. Первый пункт возле аэропорта полюбоваться самолетами, конечный пункт подольск, заброшенный район кузнечики. Ориентировочный выезд 20:00, общее время 3 часа. Возможно небольшое изменение маршрута, возможна встреча у метро. Я на tmax, второе место свободно, шлем для пассажира тоже имеется.
От пользователя @CyberDDG
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