Москва
Вечер профессионального бокса
сходить на мероприятие
От пользователя @Vsevolod
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Настольные игры ♟️🎲
Москва → Другое
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Хочу найти общение )в телеге
Москва → Другое
Ищу мотиватора
Москва → Другое
Слетать в путешествие
Москва → Другое
Общение, друзей.
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!