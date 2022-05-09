пообщаться

От пользователя @Anton73

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Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

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