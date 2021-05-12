Москва
В затяжной депрессии, нужно погулять и пообщаться. Буду рад

прогуляться, перекусить

Будет очень приятно погулять на природе с человеком который поймет меня, очень тяжёлое ментальное состояние, нужно разгрузить себя и улыбнуться, насладиться природой где-то в МО, просто пообщаться

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