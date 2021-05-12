Москва
В затяжной депрессии, нужно погулять и пообщаться. Буду рад
Будет очень приятно погулять на природе с человеком который поймет меня, очень тяжёлое ментальное состояние, нужно разгрузить себя и улыбнуться, насладиться природой где-то в МО, просто пообщаться
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Я хочу выпить кофе,пообщаться
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Просто по душам
Знакомиться
Прогуляться
Для пятничных и субботних баров
Хочу погулять и в бар
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Простое, лёгкое общение на любые темы)
потусить, весело провести время
Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)
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