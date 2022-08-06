Едем с девушкой на море(Небуг, рядом с Туапсе) из Москвы 12го с ночёвкой в Ростове на Дону, обратно 21го. Ищем компанию и попутчиков. По нашим подсчётам дорога+проживание выходят 12т на человека.

От пользователя @German

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Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

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