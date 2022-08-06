Москва
В Туапсе на машине 12-22 августа

фото пользователя German
прогуляться, перекусить

Едем с девушкой на море(Небуг, рядом с Туапсе) из Москвы 12го с ночёвкой в Ростове на Дону, обратно 21го. Ищем компанию и попутчиков.

По нашим подсчётам дорога+проживание выходят 12т на человека.

От пользователя @German

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