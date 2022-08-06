Москва
В Туапсе на машине 12-22 августа
Едем с девушкой на море(Небуг, рядом с Туапсе) из Москвы 12го с ночёвкой в Ростове на Дону, обратно 21го. Ищем компанию и попутчиков.
По нашим подсчётам дорога+проживание выходят 12т на человека.
От пользователя @German
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