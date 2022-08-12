Москва
В субботу на роликах: Ботанический сад-ВДНХ-Ботанический сад)

фото пользователя Natali_wCrow
активный отдых

Еду от метро Владыкино, через весь Ботанический сад, через ВДНХ, до центрального входа.. круг, и обратно) Кто со мной?;)

От пользователя @Natali_wCrow

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Vicroriya
Москва → Другое

Кино , прогулка 😌

маленькое фото пользователя Magno
Москва → Другое

Хочу погулять и в бар

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

маленькое фото пользователя Karina_astro
Москва → Другое

Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

маленькое фото пользователя inna_92
Москва → Другое

Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Aktasik
Москва → Другое

Друзьяшки найдитесь

маленькое фото пользователя Kristina_Kiara
Москва → Другое

Да, найти друга

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Го пить кофе или гулять

маленькое фото пользователя Balavaca
Раменское → Другое

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!