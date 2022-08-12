Москва
В субботу на роликах: Ботанический сад-ВДНХ-Ботанический сад)
активный отдых
Еду от метро Владыкино, через весь Ботанический сад, через ВДНХ, до центрального входа.. круг, и обратно) Кто со мной?;)
От пользователя @Natali_wCrow
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