Москва
В поисках подруги~

фото пользователя Linanstyn
прогуляться, перекусить

пойдём гулять по весенней Москве и пить кофе на ванильном молоке.. обсуждать все вокруг! я покажу тебе самые атмосферные места, где можно почувствовать себя спокойно и уютно, обещаю, скучно не будет~

От пользователя @Linanstyn

6 участников
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пить кофе и фоткаться)

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