пойдём гулять по весенней Москве и пить кофе на ванильном молоке.. обсуждать все вокруг! я покажу тебе самые атмосферные места, где можно почувствовать себя спокойно и уютно, обещаю, скучно не будет~

От пользователя @Linanstyn

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Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

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