Москва
В поисках подруги~
пойдём гулять по весенней Москве и пить кофе на ванильном молоке.. обсуждать все вокруг! я покажу тебе самые атмосферные места, где можно почувствовать себя спокойно и уютно, обещаю, скучно не будет~
От пользователя @Linanstyn
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Другие мероприятия в городе Москва
Найти подружек
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Пообщаться, подружиться
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Обсудить историю из жизни
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Погулять по Екатерининскому парку
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
пить кофе и фоткаться)
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