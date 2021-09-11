Москва
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активный отдых
От пользователя @Fgtueim
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Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
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