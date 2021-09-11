активный отдых

От пользователя @Fgtueim

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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