прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitry1

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Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Подружиться, все подробности в анкете

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое Я хочу дружить

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