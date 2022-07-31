Москва
В парк «Сказка»

фото пользователя Dmitry1
прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitry1

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Daria19
Москва → Другое

Найти новые знакомства, общение

маленькое фото пользователя Muni
Москва → Другое

Я хочу дружить

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Просто грустно

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

маленькое фото пользователя Kris_tina
Москва → Другое

Общение, друзья

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу 27+

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя Lara_murr
Москва → Другое

Подружиться, все подробности в анкете

маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

маленькое фото пользователя ViktoriaBorkova
Москва → Другое

Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

маленькое фото пользователя 2506
Москва → Другое

Общения простое

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!