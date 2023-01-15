Москва
В музей им Щусева на Мельникова
сходить на мероприятие
Сегодня в 18:00 или около того. А потом обсудить.
Сегодня в 18:00 или около того. А потом обсудить.
Воздвиженка 5/25 (Арбатская/Библиотека им Ленина)
От пользователя @orange
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