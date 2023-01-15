Сегодня в 18:00 или около того. А потом обсудить. Воздвиженка 5/25 (Арбатская/Библиотека им Ленина)

От пользователя @orange

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Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

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