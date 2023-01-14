Москва
В Москве, по интересным местам 10 сентября 2022

фото пользователя Egor23u
прогуляться, перекусить

Прогуляться с девушкой, с которой будет интересно провести со мной время на прогулке. Познакомиться для чего то большего, или по интересам. Приглашу или приму заявку и после напишу лично ближе к выходным. Буду точно. Заранее проверю.😊

От пользователя @Egor23u

2 участника
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