Прогуляться с девушкой, с которой будет интересно провести со мной время на прогулке. Познакомиться для чего то большего, или по интересам. Приглашу или приму заявку и после напишу лично ближе к выходным. Буду точно. Заранее проверю.😊

От пользователя @Egor23u

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