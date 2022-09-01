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От пользователя @Natalya2108

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Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

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