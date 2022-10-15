Москва
В кино, кафе, музей, прогулка.
27+ Собираюсь в кино с подругой в эту субботу на фильм «Бюро магических услуг» в 12-45 Метро Новокузнецкая. Кому интересно, пишите))) После фильма, хотим перекусить и прогуляться.
От пользователя @Vasilisa
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Сходить пофоткаться, перекусить
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
новые знакомства
Хочу найти компашку 🙂
Завести новые знакомства ✨
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
Прогулка в новом году
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Найти подруг/у
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!