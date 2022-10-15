27+ Собираюсь в кино с подругой в эту субботу на фильм «Бюро магических услуг» в 12-45 Метро Новокузнецкая. Кому интересно, пишите))) После фильма, хотим перекусить и прогуляться.

От пользователя @Vasilisa

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!