Москва
В кино, кафе, музей, прогулка.

фото пользователя Vasilisa
сходить на мероприятие

27+ Собираюсь в кино с подругой в эту субботу на фильм «Бюро магических услуг» в 12-45 Метро Новокузнецкая. Кому интересно, пишите))) После фильма, хотим перекусить и прогуляться.

От пользователя @Vasilisa

9 участников
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